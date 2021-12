Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

LA SCOPERTA

Una seconda importante scoperta a 90 anni dal ritrovamento di un elmo, forgiato oltre 2mila anni fa. Dopo uno studio e una pulizia, è spuntato fuori qualcosa. Una scritta (un gentilizio derivato da un toponimo) che pare indicare la provenienza. Perugia, più precisamente l'antica Aharnam, Civitella d'Arna. Una scoperta di pregio per la città e l'Arnate, dove è forte l'impegno per la scoperta delle origini. Testimonianza è la testa bronzea di Hypnos, rinvenuta a Civitella a metà 800 e di proprietà del British Museum. Nei mesi scorsi si è avviato un iter per cercare di riaverla in via temporanea per una esposizione. Ora spunta la storia dell'elmo bronzeo, altro motivo di vanto. Difficile nascondere lo stupore per chi a Civitella da sempre è impegnato sul filone della storia. Come il presidente della Pro Arna Lamberto Salvatori. Venuto a conoscenza della novità, ha commentato così: «Spettacolare». Poi, parlando con il Messaggero, ha aggiunto: «Per noi è una sorta di premio. La Pro Arna è nata per far scoprire il territorio e le storie legate all'antichità. Quindi ogni cosa che viene fuori, è motivo di grande orgoglio. C'è bisogno di riscoprire la storia antica: fermarsi e guardare indietro non fa male». L'elmo è al museo etrusco di Villa Giulia, a Roma. C'è arrivato dopo tanta strada e 2 proprietari. Prima un soldato dell'Arnate, poi finì a Vulci, vanto di un secondo guerriero così orgoglioso del copricapo militare da portarselo nella tomba con un ricco corredo. Fu trovato a fine anni '20 durante scavi avviati da Ugo Ferraguti e Raniero Mengarelli alla tomba 55 nella necropoli dell'Osteria di Vulci. Nel 1935 fu esposto nel museo, oggi la scoperta. «Una storia rimasta nascosta sotto gli occhi di tutti», ha detto all'Ansa l'etruscologo Valentino Nizzo, direttore del museo di Villa Giulia. L'iscrizione è spuntata fuori dopo l'avvio di uno studio per la digitalizzazione 3d di armi antiche. Dopo tante verifiche e una nuova pulizia condotta dalla restauratrice Miriam Lamonaca, la scoperta, ancora da approfondire, su quella scritta rimasta nascosta anni.