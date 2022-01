Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

TODI Il centrosinistra è ancora privo di un candidato da opporre al sindaco uscente Antonino Ruggiano, nelle amministrative, malgrado i tanti nomi che vengono indicati per ricoprire quel ruolo. Detto già del civico Floriano Pizzichini, tra i potenziali candidati politicamente il più esperto, il quale, benché considerato trasversale con bacini di captazione a destra e a sinistra, soprattutto nel centro, viene osteggiato da molti, e di Valentina Parasecolo voluta dal Pd, nota giornalista, novità assoluta, un jolly, ma comunque una incognita del centrosinistra. In lista ci sarebbero anche l'altra civica Roberta Marcheggiani, avvocato che potrebbe rappresentare il mondo delle professioni, e due graditi al Pd, finora tenuti al coperto, come Marcello Rinaldi, vicino alla Chiesa, uomo di esperienze maturate alla guida della storico Istituto Agrario Ciuffelli, una scuola con grande azienda, e come direttore diocesano della Caritas, e Sonia Montegiove, esperta di comunicazione e di informatica, anche lei una vera novità. A giudicare da quanti potrebbero dare la loro disponibilità il quadro che emerge è una forte caratterizzazione data da un centro civico e una propensione alla scelta di un candidato donna. Due le cose assodate: i centristi, che si stanno agitando proponendo candidati, e i tanti veti incrociati a seconda del nome. Insomma l'un contro l'altro armati senza una visione che superi le rivalità. Insomma non ci interessa perdere purché non vinca il rivale, anche se veste la stessa maglia. Luigi Foglietti