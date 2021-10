Sabato 2 Ottobre 2021, 05:02

LA STORIA

«C'è un serpente, forse un pitone, qua vicino ai cassonetti dell'immondizia». La segnalazione è quella partita mercoledì mattina da via Lorenzini, nel cuore di Elce, ai vigili del fuoco.

A notare qualcosa di strano, ovvero la presenza a terra di un rettile attorcigliato su sé stesso e nascosto vicino all'area di raccolta di rifiuti del quartiere, è stato un operatore della Gesenu. In attesa del soccorso da parte dei pompieri, l'uomo ha coperto l'animale esotico con un secchio, per evitare che si dileguasse.

IL RECUPERO

Un po' di terrore, ma anche tanta sorpresa. Un pitone lungo un metro non è certo una cosa che capita tutti i giorni. Ad accorrere sul posto la squadra dei vigili del fuoco di corso Cavour che hanno recuperato il pitone facendo attenzione sia a non essere attaccati che a far male al rettile. Con abilità e pazienza il pitone, lungo un metro, è stato recuperato e poi affidato ai carabinieri forestali del nucleo Cites e portato temporaneamente nel rettilario della Città della Domenica, tra le strutture più attrezzate della regione.

Dopo i primi controlli ora per i carabinieri forestali si prospetta un'impresa difficile, ovvero cercare di identificare il proprietario e capire se è stato abbandonato oppure se scappato da qualche abitazione della zona. Logico un passaggio come le telecamere di sicurezza di via Lorenzini e dintorni per cercare di capire chi si sia sbarazzato di un pitone vicino al cassonetti dei rifiuti.

Tenere tra le quattro mura questo tipo di animali non è come avere un cane o un gatto, serve avere particolari autorizzazioni e cautele. La possibilità di tenere in casa animali esotici è, infatti, regolamentata da un accordo sul commercio internazionale di specie a rischio di estinzione (Cites) e serve la dovuta autorizzazione. Chi acquista e detiene un animale esotico tutelato dal Cites rischia una multa salatissima, la confisca dell'animale e, in caso di recidiva, persino l'arresto da tre mesi a due anni.

INDAGINI

I carabinieri forestali indagano per capire come il rettile sia arrivato nell'area di Elce e per l'identificazione dei responsabili potrebbero essere utili i filmati della videosorveglianza della zona. Il ritrovamento di animali esotici non è certo una novità per i vigili del fuoco che, tempo fa, hanno recuperato un pappagallo mentre in via dei Machiavelli (zona di via dei Filosofi) un lampropeltis, un altro rettile, si era rifugiato in un contatore.

Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA