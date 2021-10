Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

LA PROPOSTA

«Interventi scolastici comunali di prevenzione al bullismo ed alla violenza in ambito di convivenza ed in ambito familiare. Collaborazione diretta con le Forze dell'ordine e protocolli d'intesa del Comune di Perugia con le stesse per creare percorsi formativi ed informativi sull'argomento della violenza al fine di prevenire i detti episodi. Costituzione di corsi di formazione per educare al rispetto della persona riferiti a coppie o singoli per prevenire atteggiamenti violenti nei confronti del partner già esistente, nel caso di coppie, e futuri, nel caso di singoli»: questo l'ordine del giorno approvato dalla Commissione cultura, su proposta dei consiglieri comunali Massimo Pici e Cristiana Casaioli che approderà all'esame del Consiglio comunale di Perugia probabilmente all'inizio della prossima settimana. Un ordine del giorno per affrontare il tema del «vertiginoso aumento dei femminicidi nel corso del 2020» e che sta facendo discutere.

«Le consigliere di parità intervenute nell'audizione alla IV Commissione consiliare - proseguono Pici e Casaioli - e cioè le consigliere Cristina Calcagni e Vittorina Sbaraglini per il centro di Pari opportunità della Regione e Tiziana Casale per l'associazione Progetto Donna hanno esposto le attività svolte, i protocolli sottoscritti e votati dalla relativa assemblea. Hanno anche esposto l'attività dei centri antiviolenza e dell'Associazione Liberamente Donna, ricordando che negli stessi le donne vengono prese in carico da personale specializzato e quanto sia importante la formazione continua del detto personale in forza presso i Centri anti violenza che prepara le donne che hanno o stanno subendo violenza alla gestione di tali gravi questioni. Le consigliere hanno evidenziato che, oltre alla violenza sulle donne ed alla necessità che il Centro antiviolenza continui nell'impegno assuntosi ormai da anni, si punti alla educazione di tutti i cittadini, e soprattutto nelle nuove generazioni, al rispetto della persona, obiettivo fondamentale per prevenire tutti gli episodi di violenza».