Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

ISTRUZIONE

PERUGIA «I momenti più belli? Alzare la coppa del primo posto ma anche scegliere il nome del personaggio della storia che abbiamo inventato seguendo gli obiettivi dell'agenda 2030». Sintetizzano così la loro esperienza i ragazzi della 3C, media Bonazzi Lilli IC Perugia 14 Ponte Felcino, vincitori del concorso Nazionale EIP Italia Civis Sum imitati dai più piccoli dell'Infanzia che hanno avuto una menzione speciale. Un premio importante quello dell'Associazione Mondiale (opera in 40 Paesi) non Governativa Scuola Strumento di Pace che in Italia ha una sua sezione nata nel 1972 ed è oggi diffusa su tutto il territorio nazionale con una rete di 1098 scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

L'EIP Italia, la cui presidente perugina è Anna Paola Tantucci, persegue l'obiettivo di far conoscere rispettare i Diritti Umani e dei Principi Universali di Educazione Civica elaborati a Ginevra nel 1958 da Jean Piaget e da Jacques Muhlethaler. Portato avanti l'anno scorso dalla classe IIIC attuale della secondaria Bonazzi Lilli (docente Arianna Lazzerini) e sezioni A e D della scuola Infanzia Fantabosco (docenti Annamaria Buoncompagno, Stefania Grasselli, Sara Grasselli, Michela Mancinelli), il progetto ha previsto il coinvolgimento delle famiglie e delle Istituzioni con finalità di aiutare i nostri studenti a identificare diritti doveri compiti comportamenti personali e sociali volti alla cura di sè, della comunità e dell'ambiente che ci circonda per la costruzione di un futuro equo e sostenibile. «Sono stati promossi tutti i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 su cui è impostato il curricolo verticale di Educazione Civica del nostro Istituto spiega la dirigente Cristina Potenza - Metodologia del cooperative learning in piccoli gruppi con un compito di realtà: ideare un prodotto divulgativo in digitale indirizzato ai compagni più piccoli dell'Istituto Comprensivo. Per la costruzione del prodotto gli studenti hanno attinto alla ricca eredità lasciata dal grande maestro Gianni Rodari, cimentandosi nell'utilizzo dei rimari e vocabolari del poeta, attivando al contempo molte competenze chiave europee (alfabetico funzionale, cittadinanza, imparare a imparare, digitale, imprenditorialità). Ne è così scaturita una storia divertente e fantasiosa di un viaggio (ecologico) in un mondo ideale del futuro al seguito di Giustina salva clima in cui gli uomini hanno salvato se stessi e la natura adempiendo agli obiettivi dell'Agenda 2030». «Abbiamo imparato molto su di noi e sul nostro futuro e quello dell'umanità» hanno detto da parte loro i ragazzi. I bambini della scuola dell'Infanzia Fantabosco hanno approcciato alla tematica in forma ludica e laboratoriale all'interno di un calendario autoprodotto che hanno regalato ai genitori e alla Dirigente scolastica in occasione dello scorso Natale. Attraverso un percorso di presa di coscienza e consapevolezza, condotti dalle loro insegnanti, hanno avuto modo di maturare le competenze necessarie per favorire lo sviluppo sostenibile, il rispetto dell'ambiente, la promozione della cultura della pace e della non violenza. «Abbiamo posto le basi, che continueranno a essere consolidate nei successivi ordini di scuola, affinchè questi bambini possano diventare i cittadini responsabili e attivi del futuro» hanno detto le maestre soddisfatte e orgogliose del premio. «Si ringrazia la EIP e la sua Presidente Anna Paola Tantucci per il prestigioso riconoscimento attribuito alla scuola» ha chiosato la preside Potenza.

Remo GasperinI