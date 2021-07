Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:02

IL PIANO

Continua il giro di vite sulla sistemazione degli edifici scolastici avviata da tempo dal Comune. In questi giorni è stato sbloccato un secondo intervento per il plesso del Tiglio, nel cuore del parco Santa Margherita.

IL PACCHETTO

Dopo il pacchetto di lavori per la sistemazione dei blocchi dei servizi igienici, il Comune ha avviato la pratica per la sistemazione del lastricato solare, di circa 150 metri quadrati, che richiede una sistemazione. Pavimentato con materiale in cotto, presenta numerose lesioni e segni di usura come spiegato in una delibera della giunta comunale. Lo stato attuale provoca l'infiltrazione di acqua piovana nei locali sottostanti con conseguente danneggiamento e ammaloramento dei tinteggi e dell'intonaco, e si è così resa indispensabile un'opera di sistemazione per far tornare agibile il locale sottostante il lastricato, ora chiuso. Per questo ed un secondo intervento (entrambi ancora da affidare) all'Infanzia Green sono stati stanziati 55.600 euro. Alla scuola di Sant'Erminio si sono verificati problemi in diversi periodi di tempo, con varie infiltrazioni dalla copertura e dagli infissi presenti esternamente all'edificio. Le problematiche, spiega il Comune, scaturiscono dal deterioramento della guaina, oramai vecchia. Lì servirà la posa di una nuova guaina bituminosa oltre che sigillare tutti gli infissi presenti esternamente con silicone idoneo.

VOLUMNIO

Sono anche altre le scuole di competenza del Comune dove stanno per scattare una serie di interventi. Anche legati all'adeguamento alle norme di prevenzioni incendi. Come nel caso del plesso scolastico Volumnio di via Cestellini, a Ponte San Giovanni, oppure alla Primaria Rodari di San Marco. Per entrambe lavori da quasi 40mila euro. Analogo giro di vite all'Infanzia Da Vinci e alla Primaria Lombardo Radice di via Da Vinci, all'Infanzia di via Chiusi, alla primaria Santucci e alla secondaria di primo grado Leone XIII, così come alla secondaria di primo grado Bonazzi Lilli di Ponte Felcino.

Ben più complessi i lavori, oramai sul piatto da tempo, alla storica struttura della Primaria Ciabatti-Montessori di via Brunamonti, dove scatta il piano da oltre 1,5 milioni per il miglioramento sismico e adeguamento normativo. Ai grandi cantieri si affiancano poi iniziative di rilancio come quella per il Giardino ritrovato alla Foscolo di via Pinturicchio dove, come già raccontato, si è mossa l'associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa. Lì si punta a realizzare un'aula didattica all'aperto, riqualificare il giardino in aula naturale e dotare il quartiere di uno spazio per l'infanzia e gli anziani.

