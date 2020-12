Cristiana Mapelli

PERUGIA In via Bonfigli c'è un ristorante speciale in cui il 70 per cento della forza lavoro è costituito da persone che soffrono di disturbi mentali. Un progetto, quello di Numero Zero, che ieri ha visto la sua direttrice, la perugina 34enne Vittoria Ferdinandi, diventare Cavaliere, grazie all'onorificenza al merito conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'impegno nella solidarietà e a favore dell'inclusione sociale.

L'idea nasce dall'associazione RealMente in collaborazione con la Fondazione La Città del Sole onlus, per costruire un luogo di possibilità concreta per il reinserimento sociale e lavorativo dei malati psichiatrici. Perché ancora ad oggi per il malato psichiatrico il lavoro non esiste. O meglio. Se esiste è quello decentrato rispetto alla socialità e alla comunità. Anche il primo cittadino Andrea Romizi si è congratulato con Vittoria Ferdinandi «per un progetto - ha detto Romizi che rappresenta una iniziativa di vita attiva e di economia sociale che fanno la differenza». Dal Borgo Bello, Numero Zero sfida la società spaventata del diverso, mettendo il diverso per eccellenza all'interno di un ristorante, ovvero la dimensione comunitaria di socialità e convivialità.

