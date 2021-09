Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

ECONOMIA

Per ogni euro di prodotto Nestlè venduto in Umbria vengono generati 2,5 euro per l'economia del territorio. O meglio, se in campo nazionale il brand genera una ricchezza pari allo 0,24% per cento di Pil, nella regione verde ne determina più del doppio (0,63 per cento). Questi i dati che emergono dallo studio Nestlé crea valore per l'Umbria, redatto da Althesys Strategic Consultant. I risultati sono stati annunciati alla stampa da Marco Travaglia, presidente e ad gruppo Nestlé Italia e Malta e da Marco Muratori, direttore dello stabilimento Perugina di San Sisto, collegati con l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni. In sintesi lo studio sottolinea come le attività del brand hanno garantito uno stimolo ai consumi con 46 milioni di euro di salari creati in regione, supporto concreto all'interno della filiera con 82,8 milioni di euro di fatturato assicurato a fornitori e distributori e di contribuzione fiscale con 27 milioni di euro. Durante la pandemia, l'azienda ha inoltre devoluto 300 mila euro, tra donazioni e prodotti. Si è parlato anche del rilancio di Perugia e del piano di sviluppo da 60 milioni di euro dal 2016 al 2018 che ha trasformato lo stabilimento di San Sisto in un hub internazionale per la produzione di cioccolato. Nel 2020 lo stabilimento Perugina di San Sisto ha registrato un volume di produzione in crescita del 10% rispetto al 2019, di cui ben il 57% dedicato all'export.Tra le novità del 2021, i Granellati, la gamma Nero Perugina e le limited edition di Baci Perugina.

Cri. Ma.