MAGIONE Deposito Amazon, arrivano le assunzioni. Previste, infatti, oltre 100 posizioni da ricoprire tra contratti interni e autisti dell'indotto, con la promessa di servire i clienti residenti a Perugia e nelle aree circostanti sin dal prossimo autunno. Il via libera al progetto arriva direttamente dalla società che conferma l'avvio dell'operazione: il deposito di smistamento sarà di circa 7mila metri quadrati in zona Bacanella, a pochi passi dell'autodromo, con Amazon Logistics «che lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, continuando così - dice - a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo così la crescente domanda dei clienti. Infatti, è previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato». Amazon fa sapere che «il deposito e i suoi impianti tecnologici sono stati progettati con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica dell'intero edificio. Il tetto e le facciate sono stati realizzati con materiali di alta qualità per fornire un livello di isolamento ad alta efficienza termica. Un sistema bms (sistema di gestione dell'edificio) monitorerà l'utilizzo di tutte le strumentazioni presenti all'interno del deposito, permettendo di mantenere livelli costanti di risparmio energetico».

«La scelta di questa zona dell'Umbria da parte di Amazon Italia - commenta il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini - è il riconoscimento del ruolo importante di questo territorio nel settore della logistica. La centralità geografica di Magione rispetto al resto dell'Umbria e della Toscana è infatti rafforzata da tempi ridotti per il trasporto merci garantiti dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Un asse viario che permette di contare su un elemento aggiuntivo di competitività economica, oggi ancora di più prezioso e importante. La costruzione dell'hub non ha occupato ulteriore suolo, ma ha recuperato un'area costituita da capannoni dismessi da tempo».

L'edificio, inoltre, sarà dotato di oltre 280 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che agevoleranno le modalità di trasporto a emissioni zero. «Questi interventi - aggiunge Amazon - sono in linea con The Climate Pledge cofondato da Amazon e Global Optimism, con l'impegno di raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto all'Accordo di Parigi». «In un momento difficile come quello che stiamo vivendo - dice Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia - siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il dipartimento della protezione civile, la Croce rossa italiana e il Banco alimentare».

