Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

ECONOMIA

CITTÀ DI CASTELLO Sostenere le aziende agricole disposte a innovare i processi produttivi, organizzativi e commerciali con iniziative promozionali che valorizzino la filiera agroalimentare a chilometri zero dell'Alta Valle del Tevere. E' l'obiettivo del progetto De Gustibus, nato dalla partecipazione dei comuni di Città di Castello, che ne è capofila, e Pietralunga all'avviso pubblico finanziato con 110mila euro dal Gal Alta Umbria. Prevista la partecipazione a fiere e mercati, nei quali il tartufo, la patata di Pietralunga, il vino, l'olio, i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli del territorio saranno fatti conoscere e potranno essere assaggiati attraverso show-coocking.

L'Asp Bufalini gestirà le degustazioni, l'Istituto Patrizi Cavallotti sarà presente attraverso creazioni degli studenti. Debutto di De Gustibus a fine ottobre alla Mostra mercato nazionale del tartufo bianco di Città di castello dopo l'annullamento della Mostra mercato del tartufo e della patata di Pietralunga per l'improvvisa scomparsa di uno dei suoi storici animatori. A dicembre tappa a Pietralunga al Mercato dei prodotti tipici Cibo buono e autentico-Il vitellone dell'Appennino. Nel 2022 la promozione sarà portata avanti a Only Wine (aprile, Città di Castello), al Mercato Cibo buono e autentico-Le visciole (giugno, a Pietralunga), al MercatoCibo buono e autentico-Le nocciole (luglio, Pietralunga), in autunno con il tartufo a Città di Castello e Pietralunga.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA