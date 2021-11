Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

ECONOMIA

CITTÀ DI CASTELLO La filiera del nocciolo cresce in professionalità, organizzazione ed in ettari coltivati. L'obiettivo del 700 ettari in un quinquennio è più che raddoppiato. Un'occasione di crescita dell'economia della regione.

Proprio con il Consorzio produttori agricoli della ProAgri, come ricorda il presidente Domenico Brugnoni, Ferrero Hco ha stipulato un primo contratto che prevedeva di raggiungere in Umbria 700 ettari a noccioleto in cinque anni.

Dai 500 ettari attuali, distribuiti in varie parti della regione ed in diverse altitudini, altri cento ettari saranno messi a dimora nelle prossime settimane.

E dopo l'ultima interlocuzione l'obiettivo è di 1500 ettari entro il 2026.

L'esperienza «segna la nostra regione dal punto di vista dello sviluppo», commenta l'assessore Roberto Morroni, con un'estensione che «ci porterà tra le prime cinque regioni italiane», risultato di «una scelta virtuosa cui stanno seguendo quelle dell'olivicoltura, del tartufo, del luppolo».

Per Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria, è necessario «superare il limite della distanza tra impresa agricola e proprietà fondiaria», per Angelo Frascarelli, presidente Ismea, è richiesta una forte «innovazione tecnica ed organizzativa».

W. Rond.

