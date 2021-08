Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

ECONOMIA & AMBIENTE

GUBBIO Si riapre la discussione sull'uso del Css e il futuro dei due cementifici eugubini, con a rischio prospettive e occupazione dopo la decisione della Regione di allungare i tempi per la procedura di Via (Valutazione impatto ambientale), per l'intervento della Fillea-Cgil, che ha sollecitato Regione e Comune a lavorare per salvare la vocazione industriale cementiera nel territorio «danneggiata dalle mancate scelte fatte a livello istituzionale», e la richiesta del gruppo consiliare della Lega in un ordine del giorno di convocare un tavolo tecnico tra amministrazione comunale, Barbetti, Colacem e sindacati per discutere del piano industriale-occupazionale oltre che di tutela e salvaguardia di ambiente e salute. Michele Carini, Angelo Baldinelli e Sabina Venturi evidenziano come le due industrie siano state al centro del dibattito «sull'impatto in seguito alle stringenti normative europee in termini di emissioni di Co2 con le quali entrambi i cementifici devono misurarsi».

Per la Lega sono fondamentali la salvaguardia e la tenuta del tessuto economico e sociale, mentre cresce la preoccupazione di fronte ai continui calcoli sul consenso della politica e gli effetti peggiorativi della pandemia che ha accentuato ancora di più le criticità economico-occupazionali del territorio, non solo legate alle cementerie. Il sindaco Filippo Mario Stirati (foto) e il vicesindaco con delega all'ambiente Alessia Tasso hanno risposto che il tavolo tecnico «deve avere come soggetto principale la Regione» e che il Comune «ha già partecipato a un incontro con i sindacati in cui si è condivisa la necessità di sollecitare un confronto con Tesei e la giunta regionale», fino a ribadire la contrarietà all'utilizzo del Css nei cementifici e chiamando la Regione a pronunciarsi a breve in scelte programmatiche come il Piano regionale dei rifiuti e il destino della discarica di Colognola.

Non si pronunciano Stirati e Tasso sulle recenti normative portate dal decreto semplificazioni del ministro Cingolani che indicano la semplice comunicazione per permettere l'uso dei Css previsto dall'Unione Europea, evidenziando come sia una buona pratica per ridurre le emissioni di Co2 senza alcun altro impatto negativo, tenendo conto che è sempre stato inutile rispetto alle responsabilità dei livelli decisionali il voto del consiglio comunale di Gubbio schierato all'unanimità contro il Css. Stirati conserva la posizione di contrarietà anche per gli equilibri interni alla maggioranza divisa sulla materia.

Massimo Boccucci