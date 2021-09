Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

IL PROGETTO

Migliorare l'immagine della città con una spinta al decoro urbano. Più precisamente con interventi al verde lungo sei direttrici principali di ingresso. Ma non solo, perché continuano anche i piani di riqualificazione dei parchi. È il cuore del nuovo piano del Comune nato nell'ambito della manutenzione del verde cittadino, affidata ad Afor, che è stata chiamata in causa per un piano in tre fasi. Piano che toccherà zone dove, anche recentemente, si sono concentrate polemiche dei cittadini per la necessità di interventi salva degrado. Una risposta insomma, che dovrebbe prendere il via a stretto giro e che avrà effetti a lungo termine. A spiegare i dettagli una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Ambiente ed energia del Comune, che dispone anche lo stanziamento di 72mila euro per gli interventi messi in calendario. In particolare, sono state individuate «6 direttrici principali di ingresso alla città e 5 aree satelliti assimilabili alle direttrici principali».

Le zone cerchiate in rosso sono quelle di Santa Lucia-Ingegneria e Pian di Massiano, Ponte Rio e Sant'Erminio, Prepo, San Martino in Campo e Ponte San Giovanni. In queste zone «le rotatorie e gli elementi associati, saranno oggetto di un programma manutentivo e di arricchimento floro-vegetale molto spinto, anche con la riattivazione o attivazione di impianti di irrigazione che assicurino che le superfici a prato siano verdi anche nei mesi più caldi». È la fase 2 del piano del verde, la più corposa per cui è prevista una spesa di 52mila euro. Più basse le risorse, 12mila euro, per la fase 1, cioè l'incremento di interventi già in atto per la manutenzione di giardini storici, aiuole lungo le mura antiche, siepi e fioriere lungo piazze e grandi viali cittadini «nonché le iniziative tese ad affidare tramite sponsorizzazione numerose aiuole e rotatorie stradali a sponsor che ne assicurano non solo la mera manutenzione, ma che le arricchiscono con elementi architettonici o vegetali di pregio». Un aspetto, quest'ultimo, legato al progetto Futuro nel Verde su cui il Comune continua a spingere, affiancando iniziative parallele per «assicurare un miglioramento non solo episodico».

Attenzione anche ai parchi. Nuovi interventi sono previsti per quello di Sant'Anna. Il Comune «in questo contesto di attenzione alle aree ove meglio si esprime la convivialità» ha definito «degli interventi manutentori sulle dotazioni».

IL CASSERO

A proposito di decoro, proprio in questi giorni è arrivata l'attesa svolta per il Cassero di Porta Sant'Angelo. Dopo interventi disposti recentemente, sono state rimosse le transenne e le recinzioni da cantiere che lo circondavano da anni. Un segnale atteso dal territorio, che torna a riappropriarsi di un monumento simbolo. Anche stavolta però c'è subito chi storce il naso, perché le erbacce nate alla base non sono state rimosse.

Riccardo Gasperini