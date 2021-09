Martedì 21 Settembre 2021, 05:04

E' uscita di casa che non si sentiva bene, ma a scuola è andata ugualmente: il tempo di arrivare nella sala insegnanti della succursale di Piazza del Drago dell'IC Perugia 3 e il destino ha voluto che, proprio nel luogo del suo lavoro che amava tanto, lì finissero i suoi giorni per un infarto fulminante. È in lutto l'Istituto Comprensivo Perugia 3 per la scomparsa della professoressa Franca Maria Decataldo, una dei docenti storici della scuola. «Lascia un grande vuoto tra i colleghi, le famiglie, gli studenti, perché era una istituzione - afferma la dirigente scolastica, Simonetta Zuccaccia - Ci mancheranno la sua lunga preparazione ed esperienza, l'attaccamento all'insegnamento anche in momenti difficili della sua vita, la sua riservatezza, fermezza e tenacia, l'affetto che aveva per i suoi studenti che ieri mattina non l'hanno vista arrivare in classe come al solito per la lezione. Abbiamo dovuto dirglielo e per i ragazzi è stato un grandissimo dolore». La professoressa Decataldo insegnava matematica e da anni stava lottando con una grave malattia, il che non le aveva impedito di continuare a compiere la sua missione di insegnante alla San Paolo. L'istituto, tutto il corpo docente e amministrativo si stringono attorno al dolore dei familiari. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale Oasi di San Francesco in via Canali.