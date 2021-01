È stato firmato ieri il protocollo fra Comune, Regione, Azienda ospedaliera e Università degli Studi per la realizzazione del Brt, il Bus Rapid Transit per cui palazzo dei Priori lavora alla linea numero 1 da Castel del Piano a Fontivegge. Il costo dell'opera ammonta a 90,6 milioni e il Comune, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica, è pronto a stanziarne 5. Decisivo sarà un maxi finanziamento che verrà chiesto al ministero dei Trasporti. Il protocollo di ieri, come già riportato su queste colonne, porterà gli enti firmatari a partecipare in vario modo. Potrebbero arrivare fondi dalla Regione per la spinta alla mobilità sostenibile, ma ci potrebbe essere anche un cofinanziamento dell'Azienda ospedaliera così come la partecipazione dell'università che metterebbe a disposizione le proprie competenze scientifiche e tecnologiche. Di «straordinario esempio di collaborazione per il futuro della nostra città e della nostra regione», ha parlato il sindaco Romizi. L'assessore regionale alle Infrastrutture Melasecche ha detto che «promuoveremo con convinzione questo

progetto anche nei passaggi successivi presso il

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui non faremo mancare nell'iter di approvazione il sostegno determinante della Regione come tutti gli altri progetti in cui la reciproca collaborazione è fattore determinante per il successo».

