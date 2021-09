Sabato 4 Settembre 2021, 05:04

È stata transennata per rami pericolosi l'area verde Ponteland, uno dei parchi di Ponte San Giovanni. C'è però chi ignora nastri e transenne e utilizza panchine e guiochi. Più di una segnalazione è stata fatta in questi giorni, anche direttamente al Comune oltre che nei social e l'ente sta provvedendo a ripristinare la chiusura. Il consigliere comunale Paolo Befani (FdI), nel raccomandare alla cittadinanza il rispetto della segnaletica, ha annunciato che entro inizio settimana dovrebbero essere effettuate le potature necessarie a rimettere in sicurezza il parco, che tornerà poi fruibile dalle famiglie. In questi giorni di chiusura, più di una persona ha visto genitori e nonni accompagnare i figli al parco nonostante il divieto.

A proposito di alberi e di Ponte San Giovanni, nella zona di Montevile sono iniziati i lavori per il risanamento dell'ultimo tratto della strada che collega la città al maxi quartiere. Lì i lavori sono scattati grazie ad una sinergia pubblico-privato. È stato infatti necessario mettere mano anche ai pini che costeggiano strada Montevile prima di poter dare corso al risanamento dell'asfalto nell'ambito del piano strade.