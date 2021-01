È stata messa nero su bianco ieri l'ordinanza che proroga le modifiche agli orari di acceso ai varchi della Zona a traffico limitato in via della Sposa e via Cesare Battisti. E come era emerso, c'è anche un cambiamento: si ampia la fascia di via libera per uno dei due. Il provvedimento si è reso necessario per i tempi lunghi legati alla partenza del nuovo impianto meccanizzato Cupa-Pellini-Priori, ieri al centro di un vertice online fra Comune e la Kone, azienda esecutrice dei lavori. Capitolo varchi. Gli orari, all'avvio del cantiere, erano stati modificati con una apertura mattutina visto lo stop dell'impianto, necessario per i lavori. Lavori che ora si allungano dopo il nodo sorto in fase di collaudo da parte dell'Ustif, l'Ufficio Sicurezza Trasporti Impianti Fissi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'ordinanza 97 della struttura organizzativa Sicurezza del Comune fissa così i nuovi orari dei varchi: in via della Sposa divieto di transito e sosta nella Ztl da mezzanotte alle 7,30 (prima l'orario era 00,00-7,30 e 8,30-12,30), mentre per via Battisti rimane tutto invariato: divieto nelle fasce orarie 00,00-7,30 e 8,30-13. L'ordinanza è stata prevista fino al 31 marzo e sarà valida dal lunedì al venerdì.

Dunque per sistemare l'intoppo delle nuove scale mobili ci vorrà tempo. Nei giorni scorsi il Comune ha spiegato cosa c'è che non va: «Dalla nota inviata dagli uffici territorialmente competenti del Mit, non viene messo in discussione il montaggio della struttura né l'appalto diretto dal Comune, ma solo alcuni risultati di una prova di verifica normativa in caso di blocco della scala». Viene contestata l'attivazione di alcune sicurezze della scala, anziché altre che gli uffici ministeriali si attendevano. Elementi riguardanti la programmazione di fabbrica delle scale stesse e la loro certificazione CE. «Si evidenzia spiegò il Comune - che lo stesso modello di scala montato a Perugia è operativo in molte installazioni in tutta Italia e che recenti installazioni nelle città di Milano e Torino sono state regolarmente autorizzate dagli uffici Ustif di zona, che non hanno sollevato gli stessi dubbi dei colleghi romani. A fronte di ciò, il Comune intende farsi parte attiva e approfondire la vicenda con l'azienda stessa».

E ieri c'è stato appunto il vertice con la Kone. Un vertice utile per confrontarsi, nel quaoe l'amministrazione ha chiesto una relazione da presentare all'Ustif per sostenere il lavoro svolto. Secondo quanto filtra, il sindaco Romizi avrebbe chiesto di individuare subito una soluzione. Altrimenti, giocoforza, il Comune dovrà valutare eventuali richieste di danni.

Riccardo Gasperini

