Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

È sorvegliato speciale perché considerato pericolo, viene arrestato e costretto ai domiciliari. Ma si scopre come, nonostante la sua fedina penale, sia uno dei furbetti del reddito di cittadinanza. Che i controlli dei carabinieri gli fanno revocare. È sempre alta, infatti, l'attività di prevenzione e vigilanza dei militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia carabinieri di Assisi anche in ordine all'osservanza delle disposizioni che regolamentano la legittima attribuzione del reddito di cittadinanza. E proprio grazie a questa attenzione, nei giorni scorsi, attraverso una serie di verifiche incrociate condotte dai carabinieri di Assisi insieme ai militari dell'Ispettorato del lavoro di Perugia, è stato accertato come un 36enne del luogo, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, arrestato qualche giorno fa e poi sottoposto dal giudice del tribunale di Perugia alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era percettore del sussidio, pur non avendone più i requisiti imposti dalla legge. Sono state così informate tutte le autorità competenti e la direzione provinciale dell'Inps di Perugia gli ha immediatamente revocato il beneficio. E.Prio.