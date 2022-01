Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

È legata ad una manomissione delle valvole termostatiche dell'impianto la vicenda del riscaldamento in parte non funzionante che ha interessato nei giorni scorsi il Liceo Artistico Di Betto. Ieri nota della Provincia, che tramite l'ufficio tecnico ha fatto sapere che il danno è stato risolto, l'impianto funziona e ora tutto «è monitorato costantemente per evitare altri spiacevoli inconvenienti». È intervenuta anche la scuola direttamente con la dirigente Rossella Magherini. «Già da lunedì 10 è stato attivato il competente ufficio della Provincia», spiega la dirigente sulla notizia diffusa «da un non meglio precisato Comitato genitori e alunni» sul riscaldamento spento in una parte della scuola. «Il guasto ha richiesto più interventi in loco della ditta appaltatrice la quale, come relazionato, ha accertato una manomissione all'impianto ad opera di ignoti, atto questo che non mancherà di essere segnalato alla competente autorità giudiziaria». La stessa preside sottolinea che da subito la scuola si è mossa per trovare «idonee alternative al fine di tutelare la salute degli studenti anche ricorrendo all'aula magna».