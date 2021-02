© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTORSORE IN MANETTEASSISI Ricatta sessualmente due ragazzi residenti nell'Assisano fingendo di essere una bella donna. Per questo un ventiseienne residente in Emilia Romagna e' stato denunciato dai carabinieri di Assisi guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli.Le ipotesi di reato di cui dovrà rispondere sono tentata estorsione e diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Il giovane si spacciava sui social per un'avvenente ragazza dell'Europa dell'est: bionda, con gli occhi verdi e un sorriso smagliante. Così si è presentato anche ai due teenager cui ha inviato un messaggio per chiedere l'amicizia. Accettata l'amicizia gli scambi si sono fatti sempre più intimi fino ad arrivare allo scambio di video e foto sexy.È a questo punto che è scattata la trappola: non ha appena ha ricevuto dai due ragazzi delle loro foto osé gli ha chiesto 1.500/2.000 euro per non pubblicarle sui social dove gli amici avrebbero potuto vederle e riconoscerli. Il lavoro sinergico dei reparti dell'Arma ha tuttavia permesso in breve tempo di scoprire l'autore del reato: un ventiseienne originario del Ghana incensurato.I due ragazzi hanno deciso di denunciare il fatto quando hanno preso atto che le loro foto erano state mandate ad alcuni dei loro contatti social.La raccomandazione delle forze dell'ordine per evitare di incappare in certe situazioni sgradevoli è quella di non accettare mai in rete richieste di amicizia da parte di persone sconosciute: «Internet e tutti gli strumenti telematici se non ben gestiti o scambiati per verità assolute possono rappresentare un grande pericolo, nonché terreno fertile per i criminali. Pertanto utilizzare i social solo se si conosce di persona l'interlocutore, mai inviare foto e video privati a chi non si conosce e segnalare ogni atteggiamento sospetto».