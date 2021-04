8 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







DUE SIMBOLI

L'antico orologio della vecchia fabbrica della Perugina potrebbe tornare presto a Fontivegge. Restaurato grazie alla donazione di una associazione, il Comune valuta se ricollocarlo quanto prima a Fontivegge, sotto

la pensilina dell'ascensore, grazie anche alla disponibilità di Umbria Mobilità per il montaggio, lo spazio per l'allocazione dell'orologio e la fornitura di corrente elettrica necessaria per il suo funzionamento.

VIA DEL PARIONE

Non è l'unico simbolo su cui lavora palazzo dei Priori. Accogliendo una proposta avanzata recentemente, l'ente lavora per l'affissione di una lapide commemorativa dell'internamento degli ebrei perugini nei locali dell'Istituto magistrale Pieralli in via del Parione. L'assessore Leonardo Varasano (Cultura) ha spiegato che la questione è in carico all'assessore Edi Cicchi che ha confermato l'inserimento della proposta nell'ordine del giorno dei lavori della prossima commissione Toponomastica. «L'orientamento dell'amministrazione - ha confermato Varasano - è favorevole a quanto richiesto

nell'interrogazione. Le lapidi in casi come questo sono memento di pagine di storia fondamentali di cui, sono convinto, ci sia un grande bisogno. Si tratta solo di trovare la collocazione giusta e di darle massima visibilità, oltre alla possibilità di organizzare una cerimonia che dia il giusto risalto all'evento e a ciò che rappresenta».