Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

MOBILITÀ

L'approvazione della pratica sulla variazione di assestamento al bilancio di previsione 2021-23, approvata lunedì in consiglio comunale, porta buone notizie anche sul fronte del lavori pubblici. Fra le voci c'è anche il delicato tema della viabilità pedonale e ciclabile. Ma se da una parte arrivano segnali positivi, non mancano le criticità. Soprattutto per quei quartieri che di marciapiedi, men che meno di tratti ciclabili, non ne hanno nemmeno l'ombra. Succede, come noto e raccontato più volte su queste colonne, nella zona fra San Marco e Ponte d'Oddi.

LA SEGNALAZIONE

Proprio in questi giorni un residente della zona ha cercato di rialzare l'attenzione, girando un video durante una passeggiata. Passeggiata che, quando il traffico è intenso, rischia di diventare pericolosa perché fra i due quartieri mancano collegamenti pedonali (anche le strade hanno problemi in fatto di grandi buche). A parlare «di pedoni a rischio» è Fausto Pelliccia, che ha raccontato con un filmato la situazione lungo strada Ponte d'Oddi (quella che i residenti storici conoscono meglio come Morando o Morande). È l'asse di collegamento fra Ponte d'Oddi e San Marco, completamente sprovvisto di spazi riservati ai pedoni (l'alternativa sarebbe il percorso verde dalla collina dell'ex fornace a via Porta). Un pericolo lieve in questi giorni di traffico ridotto, altissimo invece quando il via vai di macchine torna intenso. Ponte d'Oddi soffre per l'isolamento anche sul versante di Monteripido. Un tema che, in passato, era stato affrontato anche con il Comune ma per cui non è stato fatto niente.

FONDI E LAVORI

La precisa e puntuale segnalazione arriva proprio mentre spuntano novità su questo fronte. Arriveranno presto infatti interventi importanti su altre zone, rese possibili dall'assestamento del bilancio di previsione approvato in consiglio comunale. Ci sono i soldi, circa 300mila euro, per il tratto di pista ciclabile destinato a connettere il polo industriale di Sant'Andrea delle Fratte e il polo universitario-ospedaliero (che a sa volta sarà collegato con Borgo Novo e Pian di Massiano). Sono poi stati previsti anche 250mila euro per realizzare opere di sistemazione stradale e soprattutto marciapiedi per un'area periferica ma importante come Ripa. E le strade? Rimanendo in tema viabilità, avanzano i lavori sula Corcianese, che viene rifatta in blocco nel suo intero tratto. In questo giorni lavori anche a Ponte San Giovanni, dove è iniziata la sistemazione di via della Valtiera. Poi toccherà strada del Piano, strada Tiberina Sud, via Cestellini e strada degli Ornari. Ma non solo: in lista anche il secondo tratto di strada di Montevile. Particolarmente dissestata, sarà ultimata grazie alla sinergia fra residenti e amministrazione comunale.

Riccardo Gasperini