Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:00

SICUREZZA

UMBERTIDE Due nuovi agenti per la Polizia Locale, implementazione della videosorveglianza, miglioramento dell'illuminazione pubblica. Sono gli argomenti sui quali la Giunta Carizia punta per rispondere alla domanda di sicurezza. Nell'ultima seduta dell'anno del consiglio comunale, dedicata al question time, l'assessore delegato, Francesco Cenciarini, ha fatto il punto sugli interventi a breve e medio termine. Ha annunciato che da domani prendono servizio due nuovi vigili, un uomo ed una donna, entrambi non umbertidesi, che hanno superato il concorso bandito nei mesi passati. La classica boccata di ossigeno anche se l'organico sul quale può organizzare i servizi il comandante Gabriele Tacchia è composto da appena cinque unità. Ancora troppo poche nonostante il supporto di un funzionario amministrativo per il lavoro d'ufficio. Ma è dagli elettronici che l'amministrazione attende i maggiori risultati. «Sul territorio sono presenti 64 telecamere, di cui 51 di contesto e 13 di lettura targhe, dal nostro insediamento ne abbiamo montate 29, nello specifico all'incrocio tra piazza Mazzini e via Roma, allo svincolo di Verna-Calzolaro, alla rotatoria tra via Morandi e via Martiri della Libertà, in piazza Matteotti», puntualizza Cenciarini. «Abbiamo presentato un nuovo progetto al Ministero dell'interno per installare telecamere in direzione del quartiere Fontanelle».

W. Rond.