31 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL RICONOSCIMENTO

ASSISI Stava rientrando da una giornata al mare lungo la statale 77 quando si è accorta di due motociclisti che giacevano sull'asfalto in gravissime condizioni. Anziché tirare dritto si è fermata e gli è rimasta accanto fino all'arrivo dei soccorsi. Per questa azione Chiara Silvestrucci, di Nocera Umbra, ha ricevuto il premio Samaritano 2020. Il premio europeo per la solidarietà stradale è stato consegnato sabato mattina nella sala della Conciliazione del palazzo comunale di Assisi dopo che la cerimonia era stata rimandata ad ottobre per l'emergenza Covid. Chiara ha fatto quanto le era possibile per non far perdere i sensi a una delle persone coinvolte. «Sono stati minuti interminabili» ha detto la ragazza, che non si è data pace finché il giorno dopo non ha avuto notizie.

Era il 12 ottobre 1972 quando il petrignanese Giancarlo Tofi soccoreva coraggiosamente un ciclista caduto lungo la strada tra Petrignano e Bastia. Mentre cercava di chiedere aiuto agli automobilisti in transito, una macchina a forte velocità lo investì in pieno. Alcuni cittadini di Petrignano, a ricordo di Giancarlo e di tutte le vittime della strada, istituirono un premio da assegnare ogni anno a una persona che si fosse distinta per un gesto di coraggio e solidarietà stradale. Negli anni sono state svariate le personalità (politiche, del mondo dello spettacolo e sportive) arrivate ad Assisi per ritirare questo riconoscimento, un'opera dello scultore perugino Artemio Giovagnoni, raffigurante un uomo che sta soccorrendo la vittima di un incidente stradale mentre con il braccio levato tenta di fermare le auto. In una delle prime edizioni quella del 1976 ad essere premiato fu l'ex pilota di Formula uno Arturo Merzario per aver soccorso Niki Lauda, all'epoca in forza alla Ferrari, nel suo spaventoso incidente al Nürburgring.

Massimiliano Camilletti