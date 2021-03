6 Marzo 2021

VIABILITÀ

Riprendono, dopo la pausa invernale, i lavori lungo la E45. Anas ha reso nota l'apertura di due cantieri: personale al lavoro nella zona tra Balanzano e San Martino in Campo e, già da mercoledì, all'altezza di Ponte Pattoli. Nonostante le restrizioni dettate dalla situazione sanitaria il traffico è intenso (c'è chi segnala ad esempio code al mattino in ingresso su Perugia dal versante di Assisi) e non è dunque da escludere la possibilità di code e rallentamenti. I cantieri, secondo il cronoprogramma reso noto, andranno avanti per un bel po' di tempo.

PONTE PATTOLI

Da mercoledì scorso è interessato dall'intervento di risanamento profondo della pavimentazione un nuovo tratto della carreggiata sud all'altezza di Ponte Pattoli. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito è regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta (dal chilometro 82,280 al chilometri 87,400), mentre lo svincolo di Ponte Pattoli sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa, rende noto Anas, sarà possibile utilizzare il precedente svincolo di Resina. Il completamento di questa fase di intervento è previsto entro il 31 maggio.

L'ALTRO CANTIERE

Aprirà invece questo lunedì l'altro cantiere che interessa un nuovo tratto della carreggiata sud tra Balanzano e San Martino in Campo (dal chilometro 67,594 al chilometri 62,311) in prosecuzione del tratto di E45 già risanato lo scorso anno. Anche in questo caso sono previste modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento degli interventi. Il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta mentre gli svincoli di Montebello e Torgiano-San Martino in Campo saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare il precedente svincolo di Balanzano. Il completamento di questa fase, spiega Anas, è previsto entro l'8 maggio.

NUOVO ASFALTO

L'opera di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis Tiberina, consiste nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Riccardo Gasperini