24 Marzo 2021

VIABILITÀ

Per una determinata categoria di veicoli, è scattato in questi giorni uno stop al transito lungo un tratto, quello cittadino delle gallerie, del Raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Anas ha disposto, a partire dalla mattinata di lunedì (il provvedimento è entrato in vigore alle 7) il «divieto di transito ai mezzi che trasportano sostanze pericolose». Il divieto comporta l'uscita dal Raccordo e i transito in una viabilità alternativa, che interessa varie zone della città.

I LAVORI

Alla base del provvedimento, disposto con l'ordinanza 164/2021/PG, c'è la necessità di eseguire dei lavori di ammodernamento in due gallerie. Lavori che permetteranno di far avanzare il piano di riqualificazione del Raccordo, avviato da tempo per il miglioramento del livello di servizio e l'innalzamento degli standard di sicurezza della circolazione lungo la direttrice.

L'atto riporta infatti che «occorre eseguire degli interventi di adeguamento ai moderni standard di sicurezza, previsti dal decreto legislativo 264/06, sulle gallerie Madonna Alta e Piscille». Non sono indicati tempi, ma viene spiegato che «il progetto è in corso di perfezionamento». Intanto «per ragioni di sicurezza occorre vietare il transito ai mezzi che trasportano sostanze pericolose nel tratto che va dal chilometro 51+950 (svincolo Madonna Alta) al chilometro 56+200 (svincolo Piscille) del Raccordo in entrambe le carreggiate, fino all'ultimazione degli interventi suddetti». Di certo c'è che l'ordinanza è indicata come in vigore fino alle 18 del 31 dicembre di quest'anno.

LE ALTERNATIVE

Anas nella stessa ordinanza indica, con tanto di planimetrie, i percorsi alternativi che i trasportatori dovranno seguire per uscire e rientrare nella direttrice, bypassando il tratto delle gallerie. Percorso suggerito dallo svincolo Piscille allo svincolo Madonna Alta: Uscita svincolo Piscille, via Assisana, via Campo di Marte, Via Mario Angeloni, via della Madonna Alta, viale Centova e svincolo Madonna Alta. Nell'altro verso (dallo svincolo Madonna Alta allo svincolo Piscille), ecco il percorso suggerito: uscita svincolo Madonna Alta, viale Centova, via Cortonese, via Sicilia, via Mentana, strada Fosso Infernaccio, via Palermo, via Pallotta, via Assisana fino allo svincolo Piscille.

Ri. Ga.