7 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Mercoledì serie di controlli straordinari da parte della polizia finalizzati al contrasto dei fenomeni criminali legati alla detenzione, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, furti, immigrazione clandestina ed, in modo particolare controlli anti prostituzione su strada.

Si sono mossi Squadra Volante, la Squadra Mobile, il Reparto Prevenzione Crimine e l'Ufficio Immigrazione.

L'attività ha trovato sostanza nell'effettuazione di controlli a carico di un elevato numero di veicoli e 60 persone.

In particolare a carico di un cittadino extracomunitario di origini brasiliane, classe 1984, sottoposto a controllo in zona Stazione Fontivegge, è emersa un'inottemperanza ad un ordine del Questore a lasciare l'Italia. Il brasiliano è statod enunciato e n avviate a suo carico le procedure per la sua espulsione.

Un cittadino kosovaro, classe 1981, senza fissa dimora, controllato in zona stazione è risultato non in regola con le leggi sull'immigrazione. Anche per lui si sono avviate le pratiche per l'espulsione .

Un peruvia, classe 1978, trovato in abiti succinti in zona via Settevalli, l'uomo, in regola con il proprio permesso di soggiorno veniva sanzionato, in quanto fuori dalla propria abitazione oltre le ore 22 senza un giustificato motivo, per la violazione delle normative al contrasto della diffusione del Covid-19 seguito di controllo.