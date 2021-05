6 Maggio 2021

L'INDAGINE

PASSIGNANO Avevano scelto la cittadina lacustre come centro del loro spaccio con tanti clienti, anche anziani, che arrivavano da Perugia, ma anche da Siena e Arezzo. Sgominata ieri mattina all'alba una banda di spacciatori di origini albanesi dopo lunghe e minuziose indagini che hanno permesso ai militari del comando di Città della Pieve di fermare un importante giro di droga.

Tra i clienti individuati dai carabinieri sono spuntati imprenditori, operai, impiegati, studenti, casalinghe e pensionati, alcuni dei quali beneficiari di reddito di cittadinanza; uomini e donne tutti di età compresa tra i 19 e 65 anni. L'operazione ha comportato anche diverse perquisizioni tra Passignano e Corciano con l'arresto di un trentenne albanese, considerato il capo dell'attività di spaccio, e facendo scattare i domiciliari per altri due connazionali che lo aiutavano nel business della droga. Un quarto uomo, anche lui di nazionalità albanese, fanno sapere gli uomini dell'Arma, è risultato irreperibile e per lui è previsto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di dimora, con le misure cautelare che sono state chieste dalla procura di Perugia e firmate dal gip dello stesso tribunale che hanno condiviso l'esito delle indagini compiute, fin dall'aprile 2020, quindi in pieno lockdown, dagli uomini del comandante Andrea Caneschi in seguito a osservazioni, filmati e pedinamenti fatti per mesi ai quattro pusher, identificando poi anche decine di clienti. Un'attività investigativa posta in essere dal Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Città della Pieve svolti a Passignano, considerato dall'Arma «uno dei comuni del comprensorio lacustre maggiormente frequentato da giovani, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo». Le numerose cessioni di stupefacente, sono state minuziosamente documentate e molti acquirenti fermati e identificati: in modo particolare gli inquirenti avrebbero documentato «come il principale presunto indiziato, avvalendosi di una forza lavoro costituita da almeno tre connazionali, controllasse una piazza di spaccio itinerante, comunque compresa nel territorio del comune di Passignano». Per gli arresti sono state attivate pattuglie dell'Arma e due unità cinofile del centro carabinieri di Firenze, che hanno dato poi esecuzione all' ordinanza di custodia a Passignano (per due accusati di spaccio) a Corciano. Eseguite anche perquisizioni domiciliari e personali: in particolare, sono stati rinvenuti 6.860 euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 e 50 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, due grammi di cocaina, suddivisa in due involucri di cellophane termosaldati, nove telefoni cellulari dei quali quattro di ultima generazione, dieci sim card e vari appunti contabili.

S.Can.