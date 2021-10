Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

IL REPORT

«Sono da monitorare e contrastare eventuali saldature tra i sodalizi etnici nonché tra questi e le proiezioni delle organizzazioni mafiose soprattutto nella gestione del mercato degli stupefacenti». Poche righe, ma estremamente preoccupanti. Sono quelle scritte dalla Direzione investigativa antimafia. Poche righe, ma preoccupanti. Perché si riferiscono allo stato delle cose del traffico e spaccio di droga in città e nell'hinterland.

Insomma, l'allarme è lanciato e se è fatto dagli esperti dell'antimafia nell'ultima relazione (quella cioè relativa al secondo semestre del 2020) è cosa da tenere assolutamente in considerazione. Perché quello del traffico e spaccio di droga è un fenomeno magari più sotterraneo rispetto agli anni neri del triste primato di morti per overdose e delle battaglie tra gang, ma assolutamente non domato. Anzi, la sensazione in un qualche modo confermata dalla relazione della Dia sembra essere proprio quella che chi fa arrivare e traffica droga in città e nell'hinterland abbia sostanzialmente scelto da tempo un profilo più basso proprio per allentare la pressione dei controlli e delle indagini da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, costantemente impegnate in una battaglia ancora da vincere ma sicuramente meno disperata rispetto a qualche anno fa.

E proprio questa sostanziale «assenza di contrasti tra le varie matrici etniche per la spartizione degli affari» rilevata dalla Dia nella relazione del secondo semestre 2020 se da un lato «induce a ritenere che anche per l'immediato futuro non si prevedano significative criticità nei rapporti tra gruppi criminali» dall'altro fa appunto temere un lavoro di «saldatura» con le più strutturate e perciò pericolose organizzazioni criminali italiane, o con le propaggini di esse in Umbria, che può rendere il fenomeno del traffico e conseguente consumo di droga ancora più pericoloso. Con la ndrangheta a rappresentare «la proiezione mafiosa più presente e pervasiva».

EROINA E COCAINA LOW COST

Del resto, la presenza di un mercato sicuramente florido e non legato soltanto (come si è erroneamente creduto per tanti anni) alla massiccia presenza di popolazione studentesca portata a consumare soprattutto droghe leggere. Le indagini di polizia, carabinieri e finanza hanno infatti progressivamente svelato la complessità della situazione, con sempre più giovani e giovanissimi schiavi di dosi di eroina e cocaina a basso costo (l'ultima indagine antidroga firmata dalla guardia di finanza ha svelato come sul mercato si trovino dosi light di cocaina non solo nel peso ma anche nel prezzo, non più di 30 euro) e la fascia di trentenni e quarantenni schiavi degli eccessi del fine settimana. Il «pippatoio di cocaina» descritto dai residenti della zona di Porta Sole in queste ultime settimane fa riferimento infatti non solo a ragazzini ma anche a molti quarantenni.

Michele Milletti