CITTÀ DELLA PIEVE «Il clamore sulla residenza del professor Mario Draghi nel borgo pievese? Sarà una vera opportunità di sviluppo per il territorio e non penso che tutta questa attenzione possa disturbare la pace cittadina». Il sindaco Fausto Risini risponde così ad alcune critiche riguardo alla grande risonanza per il fatto che Draghi vive in città. Anche ieri nel suo casolare in attesa della settimana decisiva.

«Pochissime, a dire il vero, però ci sono - dice Risini - Ma tutto va visto come opportunità per il territorio. Siamo orgogliosi che la nostra città sia un argomento positivo sulla bocca di tutti e di aver come concittadino una personalità che conosce l'economia come pochi al mondo e che coniuga la conoscenza tecnica con il suo forte senso di umanità. La stragrande maggioranza dei residenti è contenta della situazione che si è creata intorno a noi: infatti, grazie a lui, siamo finiti nel palcoscenico mondiale. Un'opportunità che farà conoscere il nostro territorio e lo farà crescere in futuro. Sono sicuro che la sua presenza sarà un incentivo per la nostra crescita economica: molti sceglieranno la nostra cittadina come dimora, coinvolgendo l'economia locale con risvolti positivi sul turismo, ma anche su tutti gli altri settori».

Risini insiste: «Non ci dobbiamo scandalizzare se ora qui vengono giornalisti che ci chiedono aneddoti sul professore Draghi; è una contropartita importante e ne beneficeremo sicuramente tutti in futuro». Ma il sindaco fa anche una piccola tirata d'orecchi a chi si lascia andare troppo ai particolari sulla vita del presidente del Consiglio incaricato: «Bisogna rispettare al massimo la vita privata dell'economista, non andrebbero rivelati troppo gli aspetti della sua quotidianità. Io sono il primo a mantenere intatta la sua privacy». Vita privata sempre tutelata da oltre undici anni da quando il professor Draghi ha scelto come dimora un casolare di campagna non molto lontana dalla capitale: un buen retiro a tutti gli effetti, che dispone di un collegamento veloce grazie all'autostrada il cui casello si trova a pochi chilometri dalla cittadina. Insomma, i riflettori su Città della Pieve si sono più che accesi, come a segnare una rivincita per i piccoli borghi umbri che sanno miscelare bene qualità della vita e comodità.

Strade medievali, piazze abitazioni e residenti sono stati travolti da un clamore impensabile poche settimane fa, prima dell'incarico dato all'economista dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l'orgoglio dei cittadini che si fa notizia, innescando quel circo mediatico quasi naturale per una situazione del genere (anche in piena pandemia) che, proprio secondo il primo cittadino Risini, «potrebbe invogliare molti a trasferirsi dalla nostre parti». E tutto grazie a questa ribalta mediatica che non sembra essere proprio del tutto sconosciuta al piccolo borgo ricco di storia e di arte, anche se in tono minore: c'è chi ricorda che qualcosa del genere avvenne ai tempi della serie televisiva Carabinieri per la quale molti turisti e curiosi si presentavano periodicamente tra le scene del set tra piccoli boom turistici e storture di naso.

