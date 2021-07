Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI «Che fine hanno fatto gli euro raccolti a favore per l'ospedale di Pantalla, attraverso la donazione organizzata dal Comune durante la prima fase della pandemia?» Questo è il malizioso interrogativo che pongono i consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico di Todi Manuel Valentini, Catia Massetti, Simone Mattia Berrettoni e Andrea Vannini agli amministratori. «Crediamo che, in ossequio al principio di trasparenza, il Comune avesse dovuto produrre immediatamente un rendiconto di come sono state impiegate le rispose donate con generosità dai cittadini tuderti incalzano quelli del Pd ma sono passati mesi e su questa vicenda aleggiano solo assordanti ed inquietanti silenzi. I cittadini, vista la grande generosità dimostrata, al contrario di una giunta che ha assistito complice allo smantellamento dell'ospedale di Pantalla, meritano risposte puntuali e precise».

Poi specificano: «Preso atto che beneficiario delle donazioni era La Rosa dell'Umbria, organizzazione di volontariato di protezione civile fu comunicato che le donazioni avevano superato i 150mila euro con i quali erano stati acquistati un Ecodopler portatile, costo 17mila euro, e 5 ventilatori, uno per conto del comune di Marsciano, per una spesa di 119mila euro, chiedono a quanto ammonta realmente il totale della raccolta fondi, sul conto corrente de La Rosa dell'Umbria, e se i ventilatori acquistati erano quattro perché ne sono stati donati solo due?. Dove si trovano attualmente i ventilatori donati? Sono stati effettivamente utilizzati nei mesi scorsi? Sono ancora nella disponibilità dell'ospedale di Pantalla? E dove sono ora gli altri due ventilatori polmonari? Inoltre che fine hanno fatto gli almeno quarantamila euro di differenza non spesi?».

Luigi Foglietti