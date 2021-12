Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

È senz'altro stato il locale simbolo della vita notturna perugina durante gli anni 90 e, a distanza di 30 anni esatti dall'apertura, torna a vivere per una notte tra nostalgia e voglia di provare ancora quelle emozioni in una notte fuori dal tempo. Il Dorian Gray e i protagonisti delle leggendarie stagioni sul dance floor, si sono dati appuntamento domani sera per una grande festa alla Città della Domenica, con alcuni dei principali dj's che hanno lavorato nel locale e molti dei personaggi che ne hanno scritto la storia. La serata di stasera si aprirà con una cena che si preannuncia sold-out (informazioni al 393.3277787) mentre poi si passerà al momento più atteso, quello del ballo. In consolle saliranno i dj's Frau, Cucchia e Faust-T mentre la voce sarà quella di Simone Mone. Una selezione della migliore musica disco degli anni '90 farà tornare indietro le lancette a quando il club di viale Roma fu per 5 anni il punto di riferimento di una intera generazione. Successe nell'epoca in cui il capoluogo viveva un momento particolarmente roseo in fatto di vita notturna, con 45.000 universitari in città e oltre 30 locali attivi dentro e nei dintorni dell'acropoli.

Il Dorian Gray aprì le sue porte il 13 dicembre 1990, grazie all'idea di un gruppo di giovani cresciuti nel mondo delle feste private, delle sfilate e degli eventi benefici: Paolo Urzi, Paolo Mariotti, Oscar Uccelli e Galliano Dattoma. Quattro giovani soci e amici che hanno gestito il luogo simbolo del divertimento perugino, interpretando e spesso anticipando le tendenze dell'epoca e la voglia di divertirsi dei loro coetanei. Furono loro che diedero il via alla stagione degli eventi a tema e delle feste speciali: dai gangster alle cravatte, dalle banane ai vampiri, passando per i dilettanti allo sbaraglio e gli schiuma party della domenica pomeriggio.

Già, perché mentre gli adolescenti si davano appuntamento al Dorian Gray la domenica per le prime uscite, gli universitari avevano per loro le serate del martedì e giovedì, il sabato sera a scendere sulla pista da ballo erano invece perugini e tantissimi folignati attirati da musica più commerciale ed eventi pensati ad hoc. La notte del venerdì ha poi spesso visto come protagonisti musicisti invitati ad esibirsi dal vivo, come Avion Travel e Sergio Caputo per citare due dei nomi più noti. Dietro la consolle intanto si alternavano alcuni dei dj's più celebri del decennio: i locali Giopa, Sauro, Mammoli, Marco Trani, Ralf, Massimino, ma anche Claudio Coccoluto, Gianni Parrini, Paolo Baldelli, Kid Batchelor e naturalmente i tre che saranno protagonisti domani, Cucchia, Frau e Faust-T. Con il Dorian Gray arrivarono per la prima volta nel capoluogo umbro anche le ragazze immagine, mentre una nutrita rete di P.R. unita a una comunicazione con scelte grafiche particolarmente originali riuscirono a costruire fin da subito il mito di un locale innovativo che ha superato i confini cittadini.

Ora, a distanza di 30 anni, i protagonisti di quel sogno fatto di musica e intrattenimento tornano a darsi appuntamento per una notte che si preannuncia memorabile, come del resto quella del dicembre 2015 con il grande party che aveva celebrato i 25 anni dall'apertura del locale.

Michele Bellucci