Lunedì 2 Agosto 2021, 05:01

Dopo quello recente in zona Colonnetta, nuovo avvistamenti di cinghiali nel quartieri cittadini. L'ultimo episodio si è verificato ieri mattina a San Marco. Una residente della zona, mentre passava con la sua automobile, ha visto un gruppetto composto da almeno quattro animali a pochi metri dall'area del cimitero. L'area si trova ai piedi di Monte Malbe e non è da escludere che gli animali selvatici siano arrivati proprio da la, anche se di avvistamenti ne sono stati fatti anche sul versante dei Conservoni. Di certo c'è che i casi di cinghiali praticamente a spasso per la strade cittadine crescono. La mappa degli episodi precedenti racconta di una presenza corposa nella zona di Pian di Massiano salendo fino a Montegrillo. Probabilmente si tratta degli stessi animali che abitualmente oramai si spostano lungo quell'asse. Un filmato nei mesi scorsi ha raccontato anche di un attraversamento di strada in branco, con una trentina di esemplari quasi in fila indiana visti dirigersi verso Ponte d'Oddi e Montegrillo. In nessuna situazione sono stati segnalati, fortunatamente, incidenti e disagi. Gli episodi sono stati solo documentati con foto e video. È recente (giugno) una battuta di contenimento disposta nella zona del parco Santa Margherita. In quell'occasione non venne sparato nemmeno un colpo e nessuno avvistò gli animali selvatici.

Riccardo Gasperini