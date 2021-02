© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRANDE CHIUSEUn'altra attività del centro storico che si arrende. Al numero 77 di via dei Priori, Open Space for Arts, dopo un anno complicato, abbassa la saracinesca. «Dopo otto anni intensi trascorsi tra queste mura spiega Giancarlo Pastonchi, fotografo e titolare dello spazio insieme alla moglie Emanuela Filippelli- , dove siamo cresciuti come coppia e come esseri umani, dove il nostro Sebastian ha imparato a camminare, dobbiamo salutare questo luogo che ha accolto davvero tanti progetti e attività e ancor più bellissime storie di intensa umanità».TRA ARTE E TANGOLo spazio, nato nel 2012, aveva un'idea precisa: uno spazio espositivo, oltre che lo studio fotografico di Giancarlo, ma soprattutto un luogo d'incontro per rilanciare la via. Non a caso, all'inaugurazione poco più di otto anni fa, è stata l'occasione per lanciare la mostra fotografica Resistenza lavorativa: un modo per dare un contributo a via dei Priori e a raccontare le tante attività commerciali del quartiere in un momento in cui le difficoltà erano tante. Più di quaranta mostre artistiche, decine di incontri culturali, presentazioni di libri, spettacoli, workshop, seminari, collaborazioni con due gallerie, una di New York e l'altra di Milano. Senza dimentica il tango, le milongas, ovvero le serate danzanti che hanno ravvivato piazza Santo Stefano con la musica e le lezioni. Poi è arrivata la chiusura delle scale mobili, che di fatto ha isolato il quartiere, e ora il Covid. Impossibile creare momenti di aggregazione ma anche lavorare nel settore di cerimonie ed eventi, ovvero i settori di Giancarlo. Insomma, quelle situazioni in cui l'affitto di uno spazio che deve rimanere chiuso per le normative anti Covid pesa. «Le proprietarie delle mura ci sono venute tanto incontro, ma ad oggi non sappiamo quanto potremmo ripartire e abbiamo deciso di lasciare», spiega il fotografo.BANDIERA BIANCAUna situazione, almeno per il momento, senza uscita e con troppe incognite per il futuro. L'ultimo contributo a dicembre quando l'associazione di via dei Priori, per invitare i perugini a fare lo shopping natalizio nei negozi della via, ha ideato anche grazie al contributo di Giancarlo come fotografo e di Emanuela come curatrice e con la presenza del piccolo Sebastian come attore protagonista, un video promozionale della via che ha avuto 20mila visualizzazioni su Facebook(senza sponsorizzazioni). «Siamo giunti al capolinea conclude Pastonchi - , il non poter lavorare è duro da sopportare, ma si deve andare avanti e domandarsi cosa diventare, costruirsi nuovamente per creare nuove forme. Se proprio dovessimo chiedere qualcosa è a chi verrà dopo di noi: vogliate bene e prendetevi cura di questo stupendo spazio».Cristiana Mapelli