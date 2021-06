Lunedì 28 Giugno 2021, 05:02

MARSCIANO L'opposizione, Marsciano Democratica, Gruppo Misto - Libera Differenza, Partito Democratico, Frazioni Unite, chiede al sindaco Francesca Mele di riferire in consiglio comunale sui cruenti fatti, avvenuti in città, che hanno visto protagonisti due ragazzi poco più che maggiorenni e culminati con l'accoltellamento di uno dei due.

L'episodio, secondo gli interroganti, oltre a rappresentare motivo di forte allarme per i residenti e di grande preoccupazione per la città, pone seri interrogativi sulla situazione di disagio sociale crescente presente nei giovani che vivono il nostro territorio.

«Le dichiarazioni ed il comportamento da sceriffi improvvisati, che da qualche tempo si aggirano nel territorio marscianese controllando ed intervenendo a volte anche a sproposito, sono inutili ed anzi contribuiscono solo ad alimentare la tensione, ricordo l'episodio che ha visto protagonista un consigliere comunale della Lega che sarebbe intervenuto redarguendo duramente un giovane writer», afferma Carlo Cavalletti di Marsciano Democratica. «Riteniamo che per il controllo del territorio ci siano le forze addette prosegue Cavalletti - alle quali non ci si può sostituire, ma con le quali è invece necessario collaborare per aiutarle nei loro compiti, che diventano di giorno in giorno più difficili». Poi commenta: «Riteniamo inoltre altamente inopportuno che alcune figure istituzionali intervengano sui social con commenti su questioni di rilevante importanza sociale, noi diciamo si a comunicati delle varie forze politiche e delle istituzioni, no a commenti personali in batti e ribatti di basso spessore, naturalmente non intendo dire che non si debbano utilizzare i social, ma dovremmo tutti, ricordarci sempre di avere un ruolo e che non possiamo fare dei social campo di scontro politico spicciolo». Per questo l'opposizione ritiene opportuno che il sindaco riferisca al consiglio comunale sui fatti e che si sviluppi immediatamente un percorso che veda coinvolte le commissioni preposte del consiglio comunale.

«Finalità commenta il consigliere di opposizione - quella di lavorare tutti insieme per conoscere ed esaminare il problema in collaborazione con tutte le figure professionali necessarie e con le forze dell'ordine per poter poi, anche in collaborazione con le nostre scuole, ricreare nel territorio luoghi di aggregazione sani e vivibili e per affrontare questo fenomeno del disagio giovanile».

