Pioggia e ghiaccio riaprono vecchie ferite lungo le strade. E quelle più martoriate, cioè dove non è ancora arrivato il super piano asfaltature avviato da qualche anno dal Comune, la situazione diventa pensate. Al punto che si allunga la lista di cittadini alle prese con cerchioni danneggiati per i forti scossoni e con le auto che finiscono letteralemnte dentro alle buche. Solo negli ultimi giorni sono emerse tante proteste per alcune strade definite, in qualche caso, mulattiere.

Come alcuni tratti di strada dei Conservoni, nell'omonimo quartiere vicino San Marco, dove avvisa gli automobilisti un cartello che racconta l'esasperazione degli automobilisti: «Buche a volontà». Recentemente c'è pure chi ha pensato a raccogliere delle firme per chiedere un intervento, altri hanno proseguito con le segnalazioni nel sito dell'ente, che ha una pagina dedicata per gli appelli dei cittadini. Lì di certo sono finiti anche altri casi legati alle buche.

Pioggia e ghiaccio in settimana hanno infatti aggravato alcune situazioni come, ad esempio, tratti di viale San Domenico e di strada dei Lambrelli (in questi giorni particolarmente trafficata per bypassare il Bulagaio, spesso pericoloso per il ghiaccio). Cambiando fronte della città, la situazione non cambia. Via Settevalli è sempre più l'incubo degli automobilisti, così come la zona verso Sant'Andrea delle Fratte, la rotatoria Moscati e lo snodo di Ponte della Pietra.

Non se la passano meglio Olmo e le strade di collegamento con la zona di Corciano, molte definite un vero e proprio colabrodo. Dalla periferia al centro: segnalazioni di asfalto che salta in molti tratti, soprattutto via Pinturicchio.

Insomma, il quadro è delicato. In molte zone sono scattati i rattoppi, in altre i provvedimenti per limitare la velocità perché serve un intervento più corposo per riportare le condizioni al giusto livello di sicurezza. Magari una volta passato l'inverno.

È il caso, come già riportato ieri su queste colonne, di via Enzo Paolo Tiberi, in via Cotani (nel tratto compreso fra Largo Madonna Alta e Via Pontani) e il tratto di collegamento fra via Mentana e via Borghetto di Prepo (in zona presto dovrebbe scattare presto il cantiere per la bretella).

Li si è reso necessario un provvedimento per limitare la velocità fissando il limite massimo a 30 chilometri orari perché, come indicato in una ordinanza, sono stati riscontrati del personale tecnico dell'ente «consistenti sconnessioni derivanti dalla presenza di buche e radici che compromettono la sicurezza della circolazione».

