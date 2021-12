Domenica 12 Dicembre 2021, 05:02

LA CODA DEL MALTEMPO

Freddo e pioggia mettono a dura prova le strade perugine. Soprattutto quelle dove il piano di risanamenti non è ancora arrivato. Così situazioni già problematiche diventano critiche e scattano così problemi e segnalazioni. Tante quelle arrivate proprio in questi giorni anche a polizia stradale (per quanto riguarda le grandi vie di comunicazione come la E45) e polizia locale.

Segnalazioni che raccontano situazioni particolarmente difficili come, tanto per fare qualche esempio, nella zona dei Rimbocchi e Santa Lucia. Interventi di messa in sicurezza temporanea scattano quasi nell'immediato, ma spesso e volentieri l'asfalto steso a freddo salta poco dopo. E le buche tornano ad allargarsi, mettendo a dura prova gomme e cerchioni d'automobile. Nella zona dei Rimbocchi, a ridosso della rotatoria Mutilati e Invalidi di Guerra (proprio sopra Santa Lucia), sono infatti saltati alcuni rattoppi e le buche si fanno sentire a ogni passaggio. Alla centrale della polizia locale segnalate poi tante criticità nella zona di San Girolamo. Quella l'area maggiormente martoriata dalle buche che in questi giorni di pioggia e gelo si stanno raddoppiando. Anche nella zona della stazione e di via Magnini non mancano i problemi.

Qua, a ridosso del Chico Mendez, ci sono anche marciapiedi diventati pericolosi per chi passa. Problemi, come detto, anche sulle grandi vie di comunicazione. Alla polizia stradale sono arrivate chiamate di automobilisti dalla E45 all'altezza di Collestrada, dove il traffico è sempre sostenuto. Come se non bastasse, oltre alla pioggia, ha creato problemi anche il vento che ha comportato nelle ultime due giornate molti interventi dei vigili del fuoco causa alberi caduti o rami pericolanti. Ieri sera una grossa pianta è caduta ai Loggi. Sul psto vigili del fuoco e polizia municipale. Necessario l'intervento della gru dei pompieri per rimovere i tronchi. Strada liberata verso le 22.

Tornando alle strade e al delicato tema delle buche, il colpo di coda dell'anno in fatto di risanamenti (oramai alla fine proprio per via del freddo costante) passa per via Quieta e via del Cavallaccio. Lavori che fanno seguito a quelli corposi in tratti di via Madonna Alta, via Monteripido, via Eugubina, il quartiere di Piccione, strada dei Cappuccini, via San Galigano, piazza Fonti di Veggio e via del Lavoro. «L'intento spiega l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini - è mettere in sicurezza tratti di viabilità pubblica prima che le temperature si abbassino ulteriormente, rendendo nei fatti opportuno sospendere le asfaltature. Nei mesi invernali interverremo comunque sulle strade attraverso l'ordinaria manutenzione, grazie alle squadre del cantiere comunale. In primavera riprenderemo con una serie di interventi, tra cui la Trasimeno ovest e la centralissima via XIV Settembre».

Riccardo Gasperini