Dopo l'annullamento della convenzione, l'affidamento di una parte delle strutture e la presa in carico diretta della sezione più corposa, il Comune mette sul tavolo un nuovo bando. Al centro di tutto gli impianti di rugby di Pian di Massiano. L'ente ha avviato la procedura per l'individuazione del soggetto concessionario dell'impianto, definendo i punti della nuova convenzione. Riguarderà i campi di rugby e le strutture in parte utilizzare anche dal baseball (l'area comune), ma non il diamante, cioè il campo di gioco. Il concessionario assumerà la gestione dell'impianto e delle attrezzature presenti. Nel pacchetto rientra anche la sorveglianza, custodia e pulizia dell'impianto, delle attrezzature e degli spazi esterni, la conduzione dell'impianto sulla base di un apposito piano e mediante l'impiego di idoneo personale, la gestione dei locali tecnici, la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature sportive. La concessione durerà 5 anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione o dal verbale di consegna dell'impianto. Prevista la possibilità di proroga per un massimo di 4 anni a fronte dell'eventuale realizzazione di nuove opere, si legge nei documenti, di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento dell'impianto sportivo eseguiti nel corso della gestione che dovranno, comunque, essere autorizzati dal Comune. La concessione non sarà esclusiva, dovranno poter usare l'impianto anche altre realtà sportive del settore.



