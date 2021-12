Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

L'INTERVENTO

TODI Finalmente per gli abitanti di Pantalla una buona notizia. La messa in sicurezza di una casa pericolante, posta lungo la via, interessa anche tutti gli utenti della strada provinciale che passa proprio sotto il rudere. Dopo anni di proteste, ora l'allestimento del cantiere per la sua messa in sicurezza. Dell'operazione dà notizia l'assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica Moreno Primieri:«L'edificio in questione spiega Primieri - è di proprietà privata ed è in stato di abbandono da oltre 20 anni tanto da comportare un serio pericolo pubblico». L'amministrazione, prima ha fatto fronte con l'allestimento di transenne, creando un senso unico alternato, ed ora con la parziale demolizione del piano superiore intende risolvere il problema.

«Uno stato di indecenza prosegue Primieri - al quale tutte le amministrazioni precedenti non hanno mai saputo dare una soluzione e che oggi va verso una soluzione definitiva». Infatti dopo l'ennesima ordinanza di demolizione emessa dal sindaco non adempiuta dalla proprietà, l'ufficio Lavori Pubblici ha avviato un percorso amministrativo e progettuale per procedere alla definitiva risoluzione del problema, ponendo il Comune nella condizione di agire in sostituzione ed in danno della parte privata la quale, pertanto, verrà denunciata per mancata ottemperanza al provvedimento sindacale e richiesta del rimborso di tutti i costi anticipati dell'Ente».

Luigi Foglietti

