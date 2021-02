© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO«Scusi signora, mi sa dire per favore il prezzo del tonno?». «Secondo lei è meglio questo tipo di pasta o quest'altro?». «Quanto costano le mozzarelle?». E via così. L'importante è trovare l'aggancio. L'importante è catturare l'attenzione della vittima individuata.Questo, il modus operandi di tre persone (una donna e due uomini) volto a derubare persone nei supermercati. I tre sono sotto processo per un furto avvenuto ai danni di un'anziana qualche tempo fa in un supermercato nella zona di via Settevalli. La donna viene avvicinata dalla ragazza che, secondo quanto poi raccontato dalla stessa vittima, inizia a chiederle informazioni. «Dopo aver distratto la persona offesa con il pretesto di avere informazioni inerenti al prezzo di alcuni prodotti esposti sugli scaffali del supermercato...si impossessavano del portafogli contenente documenti e 350 euro custodito all'interno della borsa che la persona offesa aveva appoggiato nel carrello della spesa». Portafogli pescato abilmente dagli altri due dalla borsa della donna mentre la presunta complice continuava a chiederle informazioni.Furto aggravato, l'accusa nei confronti dei tre. Già, perché nonostante l'abilità nel circondare l'anziana e portarle via il portafoglio, i tre alla fine sono stati beccati. Incastrati dalla coincidenza tra la testimonianza della donna alle forze dell'ordine e le telecamere di sicurezza del supermercato, soprattutto quelle posizionate all'esterno.I tre dunque sono finiti sotto processo, difesi tra gli altri dall'avvocato Diego Florio. Lunedì è previsto un passaggio importante, con la testimonianza delle parti offese.Ma quello che appare abbastanza chiaro è come i tre potrebbero essersi resi protagonisti di altri assalti prima di essere stati presi dalle forze dell'ordine dopo la denuncia della donna che ha fatto scattare le indagini. Una problematica, quella dei furti e dei raggiri ai danni degli anziani, che proprio in queste settimane di restrizioni a causa del coronavirus è tornata fortemente alla ribalta.Per questo motivo, le forze dell'ordine raccomandano massima attenzione non solo a chi viene a bussare alla porta di casa ma anche a chi si incrocia al supermercato.Michele Milletti