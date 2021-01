segue dalla prima

Il colpo, sul quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve guidati dal capitano Andrea Caneschi, è avvenuto, da quello che filtra, in una strada parallela al Raccordo Perugia Bettolle. Un'auto ha affiancato quella della donna, sono spuntati paletta e lampeggiante, sono scese due persone con la cassa dei carabinieri ed è spuntata anche una pistola. Non è escluso che i banditi entrati in azione possano essere tre e l'auto che era truccata da auto civetta dell'Arma, secondo la ricostruzione della vittima, sarebbe un'Audi. La donna è stata minacciata con una pistola e ha dovuto consegnare il portafogli ai finti carabinieri.

Il colpo di Tuoro sul Trasimeno sarebbe il secondo della serata. Mezz'ora prima con la stessa tecnica era stato rapinato un automobilista all'altezza di Sinalunga, stavolta in superstrada. Il tempo di arrivare in Umbria e poi il secondo colpo. Molto probabilmente l'Audi con cui si sono mossi infinti carabinieri era rubata.

Il 12 dicembre stessa tecnica per portare via soldi e gioielli, sempre sul Raccordo, stavolta all'altezza di Torricella a una copia di medici senesi. Quello di ieri sera è il quarto colpo di finti carabinieri o appartenente alle forze dell'ordine dopo quelli dei finti finanzieri ai danni di una farmacista a San Martino in Colle e di finti poliziotti nella zona della galleria Volumni.

Luca Benedetti

