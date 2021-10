Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:02

Domani sarà un sabato di rilancio per il parco della Pescaia, proprio in questi giorni oggetto di polemiche da parte di alcuni residenti di Fontivegge per segnali di degrado nella parte bassa dell'area. C'è un'azienda perugina, la Futura Energia, che si rimbocca le maniche e scende in campo assieme a Legambiente per la pulizia del parco. Saranno infatti i dipendenti e i titolari della ditta, con i volontari dell'associazione, a ripulire domani dalle 9,30 l'area con appositi kit necessari per la raccolta dei rifiuti. «L'obiettivo è trasformare questo evento in un appuntamento fisso», ha dichiarato il direttore generale Samuele Simonetti «poiché condividiamo i valori di Legambiente e riteniamo che un'impresa come la nostra debba avere visione sostenibile e piedi ben piantati nel territorio». Il parco della Pescaia è stato scelto anche per la sua valenza di luogo simbolo di criticità nel panorama cittadino e per questo anche il Comune darà il suo contributo all'iniziativa con la presenza dell'assessore Luca Merli. A chi parteciperà il team di Futura Energie distribuirà il materiale utile alla raccolta dei rifiuti che, una volta tolti saranno pesati e consegnati agli operatori di Gesenu.