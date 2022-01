Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

Domani ritorno amaro in ufficio per i dipendenti comunali che non sono in smart working. Le macchinette automatiche che distribuiscono caffè e bevande porteranno prezzi più alti. In realtà lo scatto c'è stato dal primo gennaio, ma il ritorno più corposo in ufficio tra qualche giorno di ferie che qualcuno ha preso dopo capodanno e la giornata non lavorativa di venerdì 7, è previsto per domani.

Sulle macchinette ci saranno 5 centesimi in più per caffè, cappuccino e bottigliette di acqua minerale. Il via libera è arrivato alla ditta che gestisce il sevizio (la Liomatic) con un determinazione dell'Unità operativa Acquisti e patrimonio. Liomatic, che già poteva chiedere l'aumento in base alle norme contrattuali, ha portato a dimostrazione delle necessità di rivedere il costo dei servizi anche il fatto che negli ultimi mesi l'aumento dei prezzi, era relativo al caffè, al latte, all'acqua minerale e ai bicchierini e le palette.

Liomatic ha ottenuto da palazzo dei Priori, per la riduzione degli incassi dovuti al crollo degli incassi per il lockdown e conseguente smart working, una riduzione del canone. L'aumento di caffè, cappuccino e acqua è del 10%.