Torneranno ufficialmente aperte domani mattina le porte di uno dei locali più storici della città, Sandri. Saracinesca alzata alle sette. La data di riapertura è stata annunciata ieri direttamente dai tre imprenditori perugini, Fabrizio Rossetti, Gianluca Rossini e Paris Ricci. Loro hanno fatto rete per rilanciare quel locale-simbolo di corso Vannucci e della città, che dopo un lungo periodo di chiusura torna aperto al pubblico fra tradizione e pure innovazione. Di questo avevano parlato proprio pochi giorni fa, in occasione di una speciale anteprima, i tre imprenditori scesi in campo: «Noi intendiamo rispettare la storia di Sandri, quello che è stato e ciò che rappresenta nell'immaginario collettivo dei perugini. Tuttavia, vogliamo farlo con capacità imprenditoriale e visione contemporanea». Lo storico locale da domani riapre con una nuova veste sia all'interno degli storici laboratori di via del Dado, rinnovati per l'occasione, sia nei locali di corso Vannucci dove lavorano i dipendenti della vecchia gestione, ma anche di nuovi.

A proposito di commercio e centro storico, il Comune ha consegnato una targa a Laura Mancini, titolare di un negozio di abbigliamento che va in pensione dopo 40 anni di attività nell'acropoli. I locali di via Baglioni trovano subito un'altra attività. Il 12 febbraio sarà inaugurato un nuovo negozio di abbigliamento, MR di Monia Romanelli, pittrice che metterà anche la sua arte negli accessori proposti. L'ha annunciato l'assessore al Commercio Clara Pastorelli che ha premiato Mancini insieme al sindaco Andrea Romizi. Mancini rilevò nel 1985 con il marito l'attività dove iniziò come apprendista.

Sempre in tema, c'è anche da raccontare il ritorno in funzione ai altri locali storici per il commercio e la ristorazione del centro storico. Nell'ambito dell'attività dell'Osteria Pappabona, sono stati riutilizzati i locali dello storico MedioEvo che si affacciava su piazza della Repubblica. Una buona notizie per il commercio e l'immagine del centro storico, dove il rilancio fatica a decollare.

