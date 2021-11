Venerdì 19 Novembre 2021, 05:03

Domani alle 19, nella Basilica di San Pietro l'autunno degli Amici della Musica di Perugia prosegue con un concerto prodigioso, uno dei fiori all'occhiello di questa ricca stagione. Protagonista il trio della violinista Antje Weithaas, insieme a Marie Elisabeth Hecker al violoncello e Martin Helmchen al pianoforte. La tedesca Weithaas è una delle interpreti più acclamate degli ultimi anni, ha un repertorio quasi sterminato che si estende dal '700 alla musica contemporanea.

Come solista, si è esibita con le più celebri orchestre tedesche (Bamberger Symphoniker, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin e le maggiori formazioni degli enti radiofoniche nazionali), oltre che con la Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, BBC Symphony, Philharmonia Orchestra, Sinfonica Nazionale Estone e Filarmonica di Poznan, collaborando con illustri direttori quali Vladimir Ashkenazy, Sir Neville Marriner, Marc Albrecht, Yakov Kreizberg, Sakari Oramo e Carlos Kalmar. Di recente è stata ospite del Teatro La Fenice di Venezia, della Dresdner Philharmonie con Dmitrij Kitajenko, ed ha effettuato una tournée come solista con la Camerata Bern da lei guidata per quasi dieci anni in America Latina. Il trio, composto insieme a Hecker e Helmchen, si distingue per coesione tra gli interpreti e naturalezza profonda della ricerca acustica e si misurera, sul palco perugino, con un programma composto da musiche di Franz Schubert (Trio in si bemolle maggiore op. 99 D. 898'), Robert Schumann (Fantasiestücke op. 88 per pianoforte, violino e violoncello') e Dmitri Shostakovich (Trio n. 2 in mi minore op. 67'): il primo è mosso da un'originalità quasi aliena, il secondo è una scrittura di raro ascolto che come suggerito dal titolo evoca un romanticismo fantastico sul modello di E.T.A. Hoffmann, il terzo è una pagina drammatica e tesa, squarciata da irruzioni di grottesco.

Info e biglietti: https://perugiamusicaclassica.com

Ilaria Rossini

