Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

«Dobbiamo evidenziare come anche quest'estate si confermi, come ci segnalano decine di cittadini e turisti, una preoccupante tendenza all'arretramento della qualità del servizio nella nostra città». In una nota il coordinamento comunale Perugia Civica e la connessione comunale Blu attaccano sul servizio di igiene urbana «fondamentale per la qualità della vita di un territorio e di una comunità. Tanto più a Perugia per le sue storiche caratteristiche di città ordinata e turistica». Secondo quanto affermato però «è evidente come, sia nell'area urbana che in tante frazioni, il servizio offerto sia in chiaro e grave peggioramento, come è simbolicamente testimoniato dai rifiuti che stazionano, per giorni, fuori dai cassonetti e dalle decine di discariche abusive di rifiuti abbandonati in tante parti, anche di pregio, della nostra città. Tutto questo non è più tollerabile né accettabile, tenuto conto che i perugini pagano 49 milioni di euro l'anno di tariffa per un servizio che non è certamente all'altezza degli ingentissimi costi sostenuti». «In Gesenu si deve aprire una fase nuova e fare molto meglio e di più. Sarà nostra responsabilità come forze civiche della maggioranza della città, iniziare un percorso di monitoraggio e controllo dell'azienda pubblica, del piano finanziario e del servizio offerto».