Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

CATTIVE ABITUDINI/2

Non solo nell'area del minimetrò. Il nodo dei rifiuti si fa sentire anche in altre zone di Pian di Massiano. Sotto scacco degli incivili l'area versante Ingegneria. Nella mattinata di ieri chi ha transitato in zona non ha potuto fare a meno di imbattersi in alcuni abbandoni di rifiuti di vario tipo. E quel che è peggio, anche in un punto dove recentemente è stata fatta un'opera di bonifica e sono stati affissi cartelli con indicato il divieto di scaricare rifiuti. Quegli avvisi, ben evidenti, sembrano non aver scoraggiato chi, forse nottetempo, ha lasciato a bordo strada un divano e un materasso. Sono stati trovati a pochi metri dal pontino ferroviario a ridosso del percorso verde, in strada dei Cappucinelli. Sempre lì, ma a ridosso dell'incrocio con via Quintino Sella, sono comparsi altri rifiuti. Un frigorifero, un congelatore e un paio di scarpe, unitamente ad altri materiali addossati ad una cancellata. Cambiando fronte, dunque in viale dell'Ingegneria, a fianco di una serie di cassonetti presenti in un vialetto di accesso al parco (zona pista di pattinaggio), sono stati lasciati sacchetti di plastica e un supporto in ferro per serrande. Insomma, tre casi di abbandono in trecento metri.