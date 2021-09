Domenica 12 Settembre 2021, 05:02

La partita della distilleria Di Lorenzo non è chiusa. A puntare il dito sull'impianto chiuso per la procedura fallimentare è il Comitato Molini di Fortebraccio che per anni si è battuto per la delocalizzazione di un impianto a rischio di incidente rilevante dall'abitato di Ponte Valleceppi.

«La partita non è chiusa per diversi motivi», spiega Goffredo Moroni che del Comitato è il leader e punto di riferimento. «Innanzitutto- sottolinea Moroni- da un punto di vista della presenza di prodotti all'interno dello stabilimento. Da quello che potrebbe essere stoccato nei biodigestori alla presenza di alcol stoccato. Non sappiamo se quei prodotti ci sono e non sappiamo, in caso affermativo, quale ne sia la quantità. E come la curatela sta gestendo la sicurezza dell'impianto. abbiamo bisogno di risposte. Se già la distilleria era un impianto con tante criticità quando era in funzione, adesso che è chiuso può creare altrettante problematiche. Ecco perché c'è bisogno di sapere ed ecco perché c'è bisogno di sicurezza, di gestire anche questa fase delicatissima». Che potrebbe cambiare perché è logico che sul piatto c'è anche la possibilità della vendita, da parte del tribunale, dell'intero impianto. E qui si riaprirebbe un altro fronte, quello della ripresa dell'attività e della sfida sul filo dell'ambiente.

«Anche questo è un aspetto- dice ancora Moroni- che va tenuto in considerazione. È uno scenario che potrebbe essere all'orizzonte. Sarebbe logico ecco perché diciamo che la partita della distilleria non è affatto chiusa».

Non è chiusa neanche per il Comune di Perugia. Ricordate il piazzale abusivo che il Comune deve abbattere perché la proprietà della Di Lorenzo non ha mai avuto i fondi per farlo? C'è il rischio quei settecentomila euro restino sulla porta della lista dei creditori. «Entro il 14 dicembre- dice ancora Moroni- il Comune deve presentare la fattura di quei lavori per l'ammissione dei creditori alla procedura fallimentare. Ma non sappiamo se i tempi saranno rispettati. Sappiamo che palazzo dei Priori ha fatto un sondaggio tra le ditte che potrebbero prendere quei lavori, è vero che poi ci sarebbe un altro anno di tempo rispetto alla data del 14 dicembre. Ma ci chiediamo ancora come mai siano dovuto passati quattro anni dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Adesso il piazzale abusivo poteva essere stato abbattuto, e il Comune non rischiava sul fronte dei conti». Un altro motivo per dire come mai la partita della distilleria non è ancora chiusa.

Luca Benedetti

