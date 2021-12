Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:01

LA PARTITA

Debitori della Distilleria di Lorenzo in fila dal giudice fallimentare. Il 19 gennaio si terrà l'udienza di verifica dei crediti di fronte al giudice fallimentare dopo aver fatto istanza per essere immessi nel passivo. Con l'istanza i creditori faranno valere i propri crediti che verranno predisposti nello stato passivo in ordine gerarchico: in via prioritaria i crediti della procedura fallimentare, quelli di giustizia, quelli dei dipendenti e via via quelli chirografari.

Anche il Comitato Molini di Fortebraccio, che ha visto riconoscere le spese legali nella sentenza al traffico illecito di rifiuti che ha interessato la distilleria nel processo penale per lo spandimento di fanghi, presenterà la sua istanza entro il 20 del mese per chiedere di essere soddisfatto almeno nelle spese legali.

Il fallimento della distilleria di Ponte Valleceppi è dello scorso luglio dopo che la società aveva ottenuto l'omologazione dal tribunale del concordato preventivo in continuità con ricorso del 2017 eppoi la stessa società il data 23 aprile scorso la Di Lorenzo ha depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio con una passivo di oltre 400mila euro, ma resta sul tappeto la vicenda legata ai contributi del Gse.

Il fallimento e il fermo dell'attività della distilleria, non ferma l'attività del Comitato Molini di Fortebraccio che per anni si è battuto affinché l'impianto venisse delocalizzato in una zona meno rischiosa per la popolazione invece che di fatto, ali limitare del centro abitato di Ponte Valleceppi. Poco più di un mese fa si era tenuta nei locali del circolo Arci di Ponte Valleceppi un'assemblea per discutere del futuro della distilleria. Un momento particolarmente partecipato, circa una settantina i presenti a dimostrazione dell'interesse per la vicenda. Il comitato Molini di Fortebraccio anche in quella occasione ha ribadito che rimane costante l'attenzione per la partita della distilleria, che non è finita. Dopo lo stop legato al fallimento, ora tutto è in mano al curatore fallimentare e si può sempre verificare una cessione in blocco. Sul tavolo c'è sempre la possibilità che l'impianto sia ceduto e qualche imprenditore del settore possa subentrare nella gestione della struttura, il cui interesse non è solo quello dell'attività propria della distilleria ma anche un eventuale utilizzo del biodigestore. Quindi il Comitato ha ribadito che vigilerà sulla vicenda legata al fallimento come ha fatto in tanti anni di battaglie in difesa del paese e dell'ambiente del Tevere e dell'area circostante non solo riguardo all'attività della distilleria Di Lorenzo.

