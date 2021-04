11 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







SICUREZZA

Un dispiegamento di uomini e donne in divisa della protezione civile con l'obiettivo di vegliare contro gli assembramenti nell'acropoli. Nonostante il tempo non proprio primaverile, il centro storico è stato preso di mira da tanti ragazzi e giovanissimi alla ricerca di un po' di svago e quel poco di socialità concessa dalle restrizioni per la pandemia.

I CONTROLLI

Controlli straordinari nella città vecchia durante questo fine settimana di aprile. Già dalle 17, il maxi gruppo costituito dalla protezione civile, si è mosso lungo la centralissima corso Vannucci, sotto l'occhio curioso dei presenti, con l'obiettivo di pattugliare e verificare il massimo rispetto dei presidi anti contagio fra tutti i visitatori del centro: ovvero il mantenimento del distanziamento, l'obbligo di indossare sempre la mascherina e il divieto di assembramenti. Il corteo per far rispettare la sicurezza nel centro storico è partito da piazza IV Novembre per poi diramarsi chi in piazza Matteotti, chi lungo via dei Priori fino a San Francesco al prato e un ultimo gruppo di è diretto in piazza Italia. Luogo, questo, tra i più gettonati dai giovanissimi. Un po' perché i grandi spazi permettono di fare due chiacchiere in tutta tranquillità, un po' per la presenza di panchine su cui sedersi. Una debole pioggia non ha spaventato il gruppo di decine di ragazzi che, in cerca di riparto, si sono spostati sotto i porticati del palazzo della Provincia.

All'ordine «disperdetevi», un mini gruppo della protezione civile, ha invitato il gruppo di adolescenti a non aggregarsi i quali, prontamente, si sono spostati per tornare poi sulle panchine dei giardini di piazza Italia. A controllare il centro e ad accompagnare i pattugliamenti, come spesso accade dall'inizio della pandemia, anche l'assessore alla sicurezza Luca Merli. Controlli e pattugliamenti che si sono resi necessari in particolar modo dopo la rissa che si è svolta in via Mazzini qualche giorno fa, prima di Pasqua. Durante i fatti è stato ferito un 34enne a seguito di colpi ricevuti da parte di un gruppo di ragazzi, poi identificati dagli uomini della questura di Perugia.

Cristiana Mapelli